Нетрезвый водитель без прав за рулем «УАЗ» перевернулся на трассе в Удмуртии

В Удмуртии на 9 км дороги «Кез — Кулига — Карсовай» перевернулся в автомобиле 45-летний водитель «УАЗ Патриот». Авария произошла около 17:24 28 июня, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Водитель автомобиля не имел прав на управление транспортом, а также находился в нетрезвом состоянии. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате происшествия травмы получил его 43-летний пассажир. Мужчине потребовалась госпитализация.