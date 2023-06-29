Геленджикские полицейские задержали «Архангела» за незаконное предпринимательство

Сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Краснодара, который в мифологическом костюме Архангела предлагал отдыхающим фотографироваться с ним за деньги. Работал он в районе аквапарка «Золотая бухта», сообщается в Telegram-канале 23 МВД.
Фото: «Ъ-Кубань»
Разрешения на данный вид деятельности аниматор не имел. Ранее предприимчивый краснодарец уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него административное производство по статье 14.1 КоАП РФ. (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии).
Читайте нас в Telegram