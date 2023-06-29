Больше 500 наказов избирателей выполнили депутаты гордумы Ижевска в 2022 году

519 наказов избирателей выполнили депутаты городской думы Ижевска в 2022 году. Общая сумма направленных на это средств составила 87 млн руб. За пять месяцев 2023 года выполнено уже 106 наказов. Об этом на сессии муниципального парламента сообщил председатель гордумы Фарит Губаев. Он выступил с ежегодным отчетом о работе представительного органа столицы Удмуртии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Ежегодно каждый депутат может распределить по 2 млн руб. на выполнение наказов жителей своего округа. Депутаты, избранные по партийным спискам, каждый год направляют средства реестра в один из округов. Это позволяет объединить средства с депутатом-одномандатником и построить в округе значимый объект, стоимостью до 4 млн руб. Пример — спортивная площадка на Воткинском шоссе, 88 и 90 с зоной воркаута, тренажерами, площадкой для стритбола»,— рассказал Фарит Губаев.

По его словам, самыми популярными наказами избирателей являются благоустройство и освещение улиц округа, строительство детских и спортивных площадок, ремонт школ, детских садов, детских центров, библиотек, покупка для них оборудования и мебели, повышение безопасности школ и детских садов.

Так, в 2022 году в Ижевске, по решению депутатов, были обустроены либо обновлены 85 детских и спортивных площадок, в том числе — в отдаленных микрорайонах Люлли, Костина Мельница, совхоз Медведево, Пазелы. Проведены работы по строительству и ремонту 16 пешеходных дорожек, 28 линий наружного освещения, закуплены и установлены 20 систем видеонаблюдения в школах и детских садах. Кроме того, по наказам подготовили проектно-сметную документацию для двух троп здоровья - в Холмогоровском лесу и в Ленинском районе, рядом с ул. Джамбула.

В планах на 2023 году значится выполнение более 400 наказов избирателей. В первую очередь, депутаты намерены решать вопросы антитеррористической защищенности школ и детских садов. В частности, в школах в каждом округе установят новые системы видеонаблюдения и оповещения, видеодомофоны, металлодетекторы, противопожарные двери и современные ограждения.

Все необходимые расходы на реализацию наказов избирателей предусмотрели в городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, принятом в конце прошлого года, отметил председатель гордумы. Он отметил совместную работу депутатов и администрации Ижевска при разработке главного финансового документа города.

«Мы приняли социально направленный, сбалансированный бюджет, включающий в себя и бюджет развития. Нам удалось предусмотреть средства на все социальные обязательства муниципалитета, в том числе, на выплату зарплат бюджетникам, с учетом роста МРОТ и индексации зарплат, средства на льготный проезд ижевских пенсионеров в общественном транспорте»,— подчеркнул Фарит Губаев.

Он добавил, что в минувшем сезоне депутаты провели девять сессий, в ходе которых приняли 162 решения. Они касались формирования и внесения изменений в бюджет города, вопросов экономического развития, социальной политики, ЖКХ, благоустройства и других.