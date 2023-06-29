Куда сходить в Ижевске и Удмуртии 1 и 2 июля

В эти выходные, 1 и 2 июля, в Удмуртии пройдет сразу несколько фестивалей для любителей рока, этнических праздников и национальной еды. Гости смогут оценить блюда ненецкой кухни и слет печек, а также потанцевать под треки «Святой Инквизиции» и принять участие в конкурсе частушечников. Развлечения ждут и тех, кто не хочет покидать города — в BAЯROCK зазвучат каверы рок-групп и акустика, а для любителей творить состоится мастер-класс по созданию картины маслом. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, «Быг-Быг фестиваль финно-угорской кухни» Фото: vk.com, «Быг-Быг фестиваль финно-угорской кухни»

Какие пройдут фестивали

В Удмуртии с 30 июня по 1 июля в деревне Старые Быги состоится фестиваль национальной кухни «Быг-Быг» (0+). Гости смогут оценить удмуртские, ненецкие, марийские блюда и напитки, а также поучаствовать в сборе самой высокой башни из табаней. Здесь же будут работать точки с народными играми, кулинарные и танцевальные мастер-классы, кулинарные поединки, конкурс красоты для пышек «Мисс Быг-Быг». Особенным мероприятием станет слет передвижных печек «Быг-Быг Гур». Стоимость билетов начинается от 150 руб.

С 1 по 2 июля на базе отдыха «Чемошур» в Малопургинском районе Удмуртии состоится музыкальный фестиваль «Ёf-ФООЙ» (6+). В программе выступления рок-групп «Постскриптум», ProRock, EX-PROMT, «СвятаЯ ИнквизициЯ: Второе Пришествие», «КЕЛЬВИЯ» и другие. Гостей ждут русская баня, магнальные зоны, площадки для активных игр, пруд для купания и рыбалки, а еще песни под гитару у костра на рассвете. Стоимость билетов от 500 руб.

С 29 июня по 2 июля в селе Нечкино в Удмуртии фестиваль традиционной русской культуры «Высокий берег» (0+). Темой станут «Пряничные картинки», а участниками — более 50 фольклорных коллективов из Удмуртии, Башкирии, Пермского края, Кировской и Оренбургской областей, Казани, Москвы, Йошкар-Олы и Подольска.

Гостей ждут этнографические экспедиции, народные игры, фольклорные молодежные вечерки и народные гуляния. Здесь также будут работать интерактивные площадки с реконструкцией крестьянского быта, хороводами и театром. Кульминацией станет съезжий праздник традиционной русской культуры, где состоится концерт фольклорных коллективов, русские обряды и конкурсы частушечников, а также восхождение на Высокий берег.

Какие группы выступят

В субботу, 1 июля, в BAЯROCK состоится выступления групп под акустическую гитару (16+). На сцене будут петь «НВД», Mont Cerrat» и Антон Леушин. Начало в 18:00, а на входе работает система free donate (добровольный взнос).

В воскресенье, 2 июля, в BAЯROCK состоится выступление Ирэн Ивановой, которая вживую исполнит каверы на известные песни (16+). Гостей ждут треки групп «Мельница», «КиШ», «Сектор Газа», «Би-2», «Пикник» и «Аквариум». Начало в 18:00, а на входе работает система добровольных взносов (минимальная сумма — 100 руб.).

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Какие мастер-классы посетить и на какие спектакли сходить

В воскресенье, 2 июля, в Удмуртской государственной филармонии в 19:00 состоится моноспектакль «АСАДОВ. Слепой поэт, который видел сердцем» (6+). Актер, режиссер и телеведущий Владимир Глазунов и композитор Сергей Сиротин расскажут историю о драматичной судьбе поэта Асадова сквозь призму исторических и литературных событий. Стоимость билетов начинается от 500 руб.

В субботу, 1 июля, в столице Удмуртии в «Оранжерее искусств» состоится мастер-класс маслом «Оливковая роща» от профессиональной художницы Екатерины Платоновой (16+). Гости погрузятся в творчество Ван Гога и нарисуют оливковые деревья маслом. Стоимость: 1300-1500 руб. Материалы предоставляются.

Подготовила Софья Лямина