Накопительная парковка перед Керченской переправой со стороны Кубани пока не заполнена

На накопительной парковке в п. Ильич достаточно свободных мест для большегрузов, сообщает Оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. «Пока нет необходимости открывать дополнительные площадки»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: temryuk.ru Фото: temryuk.ru

Между тем резервные накопительные парковки готовы к оперативному развертыванию в случае необходимости. По данным оперштаба, сейчас своей очереди на Керченскую переправу дожидаются 250 грузовиков (днем ранее — 184 машины).

За минувшие сутки паромы «Мария», «Лаврентий» и «Авангард» перевезли в Крым 482 автомобиля и 414 пассажиров.

На Кубани действуют ограничения для проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Попасть на полуостров на паромах имеют возможность лишь грузовики с приоритетными товарами — продуктами питания и товарами первой необходимости. Паромная переправа в Керченском проливе действует с 8 октября 2022 года, после совершения теракта на Крымском мосту. После восстановления поврежденного участка моста движение большегрузов запущено не было.

В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение грузового автотранспорта не планируют запускать в ближайшее время, чтобы избежать провокаций. «Сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост»,— отметил вице-премьер.

Андрей Ульченко

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