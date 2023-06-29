Жительница Краснодара продала поддельные турпутевки на 450 тысяч рублей

В Северском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Краснодара по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, женщина ранее работала в туристическом агентстве, но, уволившись, продолжала продавать путевки. Двух своих знакомых она уговорила забронировать путевки в Таиланд и перевести ей на счет 450 тыс. руб.

В ответ злоумышленница отправила знакомым поддельные договоры, туристические путевки и квитанции. А потом перестала выходить на связь.

В данный момент обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы в колонии.

Андрей Пугачев