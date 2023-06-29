Жительница Кузбасса зарезала четырех человек и заставила подростков смывать следы крови

В Кемеровской области следователи устанавливают обстоятельства убийства четырех человек. В причастности к преступлению подозревают 52-летнюю жительницу города Березовского. Следственным управлением СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По предварительным данным правоохранителей, 28 июня подозреваемая после распития спиртного в гостях у знакомых нанесла ножевые ранения 34- и 40-летней женщинам, 40- и 46-летнему мужчинам. Все они скончались на месте.

«После убийства женщина, угрожая ножом, заставила присутствующих в доме подростков замыть следы крови, а также вынести из жилища мобильные телефоны потерпевших и телевизор»,- рассказали о дальнейшем развитии событий в следственном управлении.

Подросткам удалось сбежать от подозреваемой, после чего они обратились за помощью к учителям. Подозреваемая была задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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Лолита Белова