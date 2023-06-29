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Избирком Петербурга увеличил штат в преддверии выборов президента

Санкт-Петербургская избирательная комиссия расширила штат на две должности. Соответствующее решение приняли на заседании избиркома, пишет 29 июня Закс.РУ.

По данным издания, председателю городского избиркома Максиму Мейксину приходили письма с просьбами увеличить количество сотрудников. Это было необходимо для усиления юридического и управленческого блока перед началом выборов президента России.

По словам господина Мейксина, решение было одобрено комитетом финансов и комитетом территориального развития.

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