Избирком Петербурга увеличил штат в преддверии выборов президента

Санкт-Петербургская избирательная комиссия расширила штат на две должности. Соответствующее решение приняли на заседании избиркома, пишет 29 июня Закс.РУ.

По данным издания, председателю городского избиркома Максиму Мейксину приходили письма с просьбами увеличить количество сотрудников. Это было необходимо для усиления юридического и управленческого блока перед началом выборов президента России.

По словам господина Мейксина, решение было одобрено комитетом финансов и комитетом территориального развития.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте