В Ярославле осуждены заказчик и исполнитель убийства по найму

В Ярославском областном суде вынесен приговор по уголовному делу об убийстве по найму, совершенном в 2007 году. О вердикте сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденный за наемное убийство

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Осужденный за наемное убийство

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Виновными признаны и осуждены как сам наемный убийца, так и заказчик преступления. Следствие, а вслед за ним и суд согласились, что убийство было организовано, чтобы скрыть другое преступление. Организатор убийства, проживавший в Московской области, в 2006 году оформил кредит на автомобиль на другого мужчину. Тот стал шантажировать жителя Подмосковья и вымогать у него деньги, угрожая обращением в правоохранительные органы. В ответ на шантаж автор мошеннической схемы решил убить подельника. Исполнителя убийства он нанял за 30 тыс. руб.

«В апреле 2007 года подсудимый напоил потерпевшего алкогольными напитками до состояния опьянения, привез его на территорию Угличского района Ярославской области, остановился на обочине грунтовой дороги, вывел мужчину из машины и нанес ему не менее 9 ударов обухом топора по голове. Далее покинул место преступления»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Заказчик преступления за подстрекательство к убийству и исполнитель за убийство по найму получили по 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов