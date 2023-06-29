В Челябинской области объем выданных автокредитов вырос почти на 75% в январе-мае

За пять месяцев 2023 года банки выдали жителям Челябинской области автокредитов на сумму 11,7 млрд руб. Это на 74,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По объему выданных кредитов на покупку автомобилей регион занимает восьмое место среди регионов РФ. В целом по стране показатель к прошлому году вырос на 58,3%, до 390,5 млрд руб. Наибольший объем выданных автокредитов зафиксирован в Москве (35,5 млрд руб.), Московской области (28,0 млрд), Санкт-Петербурге (24,5 млрд), Татарстане (18,2 млрд) и Краснодарском крае (17,9 млрд). По динамике прироста лидируют Татарстан (+85,2%), Башкортостан (+77,5%) и Челябинская область.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост объемов автокредитования во многом связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года.

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