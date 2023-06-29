На Кубани объем выданных автокредитов увеличился на 48%

С января по май включительно в Краснодарском крае выдали автокредиты на 17,9 млрд руб. Это на 48,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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По объемам выдачи автокредитов Краснодарский край занял пятое место в РФ. Регион опережают только Москва (35,5 млрд руб., +9%), Московская область (28 млрд руб., +32,2%), Санкт-Петербург (24,5 млрд руб., +85,2%) и Татарстан (18,2 млрд руб., +85,2%). При этом в Санкт-Петербурге отмечается самое высокое увеличение выдачи.

Меньше всего выдали автокредитов в Тверской и Белгородской областях — по 3,6 млрд руб. При этом динамика по сравнению с прошлым годом составляет 51,8 и 67,1% соответственно. В топ-3 аутсайдеров рейтинга также вошла Калужская область (3,9 млрд руб., +53,2%).

Всего в январе—мае 2023 года в РФ выдали автокредиты на 390,5 млрд руб. Это на 58,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что такое увеличение связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте—апреле прошлого года.

Татьяна Ручкина

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