Тимишоарская башня

В 2023 году одной из культурных столиц Европы выбран румынский город Тимишоара. Помимо большой программы выставок, концертов и художественных интервенций в публичные пространства в рамках театральной программы года состоялась премьера спектакля «Изгнание», поставленного хорошо известными в России литовскими режиссером и драматургом Оскарасом Коршуновасом и Марюсом Ивашкявичюсом. Из Тимишоары — Эсфирь Штейнбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Изгнание» Оскараса Коршуноваса — и карнавал разнообразных характеров, и жесткая современная драма-путешествие

Фото: Teatrul National Mihai Eminescu din Timisoara «Изгнание» Оскараса Коршуноваса — и карнавал разнообразных характеров, и жесткая современная драма-путешествие

Фото: Teatrul National Mihai Eminescu din Timisoara

Один из самых заметных для горожан знаков того, что они на год стали жителями «культурной столицы»,— уставленная живыми растениями шестиэтажная башня из легких металлических конструкций на центральной площади Тимишоары. Площадь хоть и популярная, но «проходная», ее обычно просто пересекают в разных направлениях. Авторы объекта придумали его для того, чтобы люди вдруг остановились, почувствовали себя окруженными природой и, забравшись на шестой этаж, увидели привычный городской пейзаж с необычной точки, да еще в зеленом обрамлении. Пейзаж, надо сказать, впечатляет и без подъема: площадь окружена внушительными зданиями, построенными по преимуществу в стиле модерн на рубеже позапрошлого и прошлого веков, когда город принадлежал Австро-Венгерской империи. Часть из них уже отреставрирована, часть выглядит примерно так же, как было «при Чаушеску». Бюджет «культурной столицы», очевидно, немало помогает тому, чтобы как можно больше кварталов перешло из второй категории в первую.

Неоригинальные сравнения с Вавилонской башней в контексте истории Тимишоары имеют повышенное право на бытование. Некогда венгерский и немножко немецкий, потом на полтора века османский, потом на два века австрийский и австро-венгерский, находившийся в сфере интересов Сербии и вот уже больше ста лет румынский город представляет собой наглядное пособие по «смешению языков». Взять хотя бы Национальный театр Тимишоары, по соседству с которым возведена зеленая башня. Под одной крышей здесь работают не только опера и румынская драма, но еще и два национальных театра — венгерский и немецкий, причем вполне конкурентоспособные, что, вообще говоря, для театров нацменьшинств является редкостью. А сам этот театр еще и символ революции декабря 1989 года: именно в Тимишоаре тогда начались первые акции неповиновения режиму Чаушеску, именно театр стал на несколько дней штабом оппозиции, и с его выходящего на площадь балкона многотысячной толпе была зачитана декларация Демократического фронта Румынии.

Помимо символа революционных изменений здание Национального театра может считаться символом культурного наследия. Можно сказать, своего рода монументальным знаком вопроса к проблеме присвоения и использования этого наследия. Театр был построен в конце позапрошлого века мастерской двух, очевидно, самых знаменитых театральных архитекторов в истории — венцев Германа Гельмера и Фердинанда Фельнера. Спроектировав десятки театров в Центральной Европе, они, с одной стороны, создали международный канон пышности, красоты и удобства театрального здания, с другой стороны, «заложили бомбу» под будущее своих же творений: не использовать их глупо, перестраивать нельзя (кстати, Тимишоарский театр в 1930-е годы сильно переделали, но теперь и изменения являются объектом охраны), а требованиям современного понимания театрального пространства эти памятники архитектуры уже не отвечают. В рамках «культурной столицы» в Национальном театре открыли выставку о наследии Гельмера и Фельнера, которая на примере дюжины театральных зданий, сегодня находящихся в Румынии, Австрии, Венгрии и Хорватии, приглашает не столько подивиться их работам, сколько подвергнуть их критической ревизии.

В каком-то смысле пьеса Марюса Ивашкявичюса «Изгнание» тоже стала «наследием», пусть и современным. Один из самых ярких драматургических текстов начала XXI века (в Москве пьеса шла в Театре имени Маяковского в постановке Миндаугаса Карбаускиса), он во многом подытожил новую волну европейской драматургии рубежа веков. История выживания литовских эмигрантов, сознательно или по случаю оказавшихся в Лондоне, стала по существу историей о преодолении отчаяния, о попытках и способах сохранить себя. Оскарас Коршуновас уже не раз ставил пьесу Ивашкявичюса, в том числе в Национальном театре Литвы, а теперь успеху очередного возвращения к ней способствует и новый контекст.

Коршуновас умеет отлично работать с артистами и в свои 54 года по-прежнему способен зарядить витальной энергией, кажется, любое игровое пространство. В многофигурной пьесе-саге он находит и жесткую современную драму-путешествие по жизни, своего рода «Пера Гюнта» нашего времени, и карнавал разнообразных характеров, и просто увлекательный игровой сюжет в сопровождении живого оркестра.

При этом новая постановка «Изгнания» словно маркирует отрезки бурно развивающейся новейшей истории: ее действие происходит на протяжении десяти с небольшим лет, и сама она была написана уже десять с небольшим лет назад. Поколенческая встряска, описанная в ней как свершившийся процесс, на новом витке событий повторяется, пусть и с другими участниками и в других обстоятельствах. Спектакль, таким образом, становится актуализированным воспоминанием, но ни в коей мере не учебным пособием: рецепты и уроки адаптации прежнего «Изгнания» неприменимы к изгнанию нынешнему.