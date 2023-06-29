Жителей Удмуртии предупредили о грозах 29 июня

Сегодня, 29 июня, до конца вечера ожидается прохождение гроз по Удмуртии. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра региона сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителей призывают быть осторожнее, поскольку при грозах поднимаются сильный ветер и возможны молнии. Гражданам напоминают, что чаще всего молнии бьют по деревьям и высотным строениям, а поражение человека происходит в случае прямого попадания или при прохождении электрического разряда в непосредственной близости.