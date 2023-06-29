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Судебный процесс по делу Татьяны Быковской приостановлен из-за болезни одного из обвиняемых

Производство по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского приостановлено. Соответствующее сообщение опубликовано в картотеке суда.

«Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением»,— сообщается в картотеке.

Donday.ru сообщает, что речь идет о Станиславе Беседовском.

Разбирательство по делу о превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ) в Кущевском районном суде Краснодарского края началось в июле 2022 года. По версии следствия, в 2018 году чиновники создали условия, при которых компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» смогла выиграть несколько электронных аукционов, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса «Б».

Рассмотрение дела перенесли в другой регион из-за опасений, что в Ростовской области у Татьяны Быковской есть связи во всех госорганах.

Анастасия Назарова

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