ПСБ рассказал предпринимателям Кубани о возможностях для развития бизнеса

ПСБ совместно с Краснодарским региональным отделением «Опоры России» провел конференцию для предпринимателей «Бизнес в новых реалиях. Как развивать и масштабировать?» Мероприятие собрало более 140 представителей регионального малого и среднего бизнеса, органов власти и общественных организаций.

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В ходе конференции банковские эксперты рассказали о мерах поддержки предпринимателей. Начальник управления массового сегмента ПСБ в Краснодарском крае Анна Гурикова презентовала продукты и сервисы банка для развития бизнеса. В том числе она рассказала о преимуществах онлайн-кредита «Без бумаг. Оборотный» с лимитом до 5 млн руб. на пополнение оборотных средств.

Кроме того, участники рассмотрели вопросы экспорта товаров в Китай и Иран, а также особенности работы на маркетплейсах. Эксперты поделились опытом взаимодействия с зарубежными коллегами и успешными кейсами.

«ПСБ заботится о своих клиентах, предоставляя качественные банковские продукты и высокотехнологичные сервисы. Наши эксперты всегда открыты для диалога с партнерами, рады делиться знаниями и полезным опытом для решения задач своих клиентов. Находясь в постоянном контакте с предпринимательским сообществом, мы совершенствуем наши продукты для бизнеса таким образом, чтобы они еще в большей степени отвечали запросам и потребностям клиентов»,— поделилась Анна Гурикова.

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