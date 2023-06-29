Петербургские таможенники нашли 50 кг кокаина в партии африканских бананов

На таможенном посту Гавань в Санкт-Петербурге инспекторы обнаружили в одном из рефрижераторных контейнеров 50 кг кокаина среди африканских бананов. По данному факту возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотических средств (ст. 229.1 УК РФ). Об этом сообщили сегодня, 29 июня, в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федеральная таможенная служба Фото: Федеральная таможенная служба

Согласно документам, груз следовал транзитом через Европу в Узбекистан на различных морских судах. Таможенники обнаружили наркотики при помощи специального инспекционно-досмотрового комплекса, который использует технологию проникающего излучения для получения информации о содержимом крупных грузов. При сканировании инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильной установки.

После проверки из-под обшивки рефрижератора извлечены 50 упакованных в пленку брикетов с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — кокаин. Примерная стоимость партии на черном рынке превышает 450 млн руб.

Задержанным контрабандистам светит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб., уточнили в ФТС.

Добавим, что в конце марта в Петербурге полиция изъяла более 200 кг кокаина на 800 млн руб., который попыталась провезти в Россию из Латинской Америки международная преступная группировка. Запрещенные вещества они спрятали под видом фруктов в грузовике, где были оборудованы специальные тайники.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург