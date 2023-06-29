В суд направлено уголовное дело о масштабных хищениях при завозе товаров на север Красноярского края

Игарский городской суд в Красноярском крае рассмотрит уголовное дело о масштабном хищении при поставке товаров и услуг в этот заполярный город. Согласно обвинительному заключению, утвержденному заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным, объем хищений, совершенных организованной преступной группой (ОПГ) из 12 человек, превысил 100 млн руб.

«Организатором и руководителями группы являлись депутат законодательного собрания Красноярского края и его сын. Для совершения преступлений они привлекли руководителей подконтрольных коммерческих организаций Красноярска и Игарки, индивидуальных предпринимателей»,– говорится в сообщении прокуратуры региона.

По данным источника «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, в числе фигурантов дела вице-спикер заксобрания Красноярского края Сергей Натаров и его сын Антон Натаров. При этом следствие считает Натарова-старшего организатором и руководителем, а Натарова-младшего – руководителем ОПГ.

По версии следствия, в 2016-2018 годы участники группы организовали поставку товаров и услуг для нужд принадлежащего муниципалитету Игарки ООО «Энергопром» и его «дочек»), завысив цены. «Так, один из обвиняемых – руководитель красноярской фирмы ООО «Ресурс» закупал товаро-материальные ценности и поставлял для нужд ООО «Энергопром». К стоимости товаров он добавлял расходы на доставку, а после этого искусственно завышал цену. Наценка составляла от 60% до свыше 100%»,– привели пример в прокуратуре Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, в рамках расследования уголовного наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 30 млн руб.

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Илья Николаев