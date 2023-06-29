Бывший краевой вице-премьер перестал быть и. о. руководителя московского ЦСР

Бывший первый вице-премьер правительства Прикамья Михаил Сюткин, исполнявший обязанности руководителя московского фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), вернулся на прежнюю должность в ЦСР — первого вице-президента. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Михаил Сюткин занял должность первого вице-президента ЦСР с 2022 года и курировал темы регионального и территориального развития. В апреле 2023 года он был назначен и. о. руководителя ЦСР.