Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» наградит лучшую жилищную организацию в Пермском крае

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил ежегодную акцию «Лучшая жилищная организация». Её цель — замотивировать управляющие компании и ТСЖ качественно подготовить дома к отопительному сезону и укрепить их платёжную дисциплину. Жильцы дома, где работает лучшая управляющая организация Пермского края, будут отмечены подарками, которые могут быть направлены на благоустройство территории либо на иные проекты, которые повысят качество жизни жильцов.

Поучаствовать в акции и могут жилищные организации, которые имеют действующий договор с ПАО «Т Плюс» и не имеют с ней судебных споров, зарегистрированы в личном кабинете на сайте esplus.ru и ведут электронный документооборот с энергокомпанией. Они должны вовремя передавать показания счетчиков, надлежащим образом их обслуживать и оплачивать коммунальные услуги, а также ответственно подходить к подготовке многоквартирного дома к зиме.

Для участия в акции нужно до 15 июля подать заявку в офисах продаж и обслуживания клиентов (ОПиОКах) «ЭнергосбыТ Плюс» (их адреса указаны на сайте) и выполнить все вышеперечисленные условия до 31 октября. Итоги акции будут подведены до 25 ноября, а до 31 декабря «ЭнергосбыТ Плюс» вручит подарок победителю.

«Мы проводим акцию «Лучшая жилищная организация» несколько лет и она уже стала знаком качества услуг для организаций, которые управляют жилым фондом в Пермском крае. Участие в финале нашего конкурса служит подтверждением того, что руководство вашего УК и ТСЖ не накапливает долги за коммунальные ресурсы, ведет добросовестную работу по управлению домом и прикладывает максимум усилий к обеспечению комфортной жизни в нем», — сказала Анна Горячевская, директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

С подробными условиями акции «Лучшая жилищная организация» можно ознакомиться на сайте, по телефону 8 (800) 700-10-32 и в офисах обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В 2019-2022 годах в акции «Лучшая жилищная организация» приняли участие более 100 жилищных организаций из Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Среди победителей представители управляющих организаций «Аркадия Гайдара, 11А», «Анри Барбюса 53», «Берег-7», «Дома ПГУ», «Холмогорская, 2г», «Уинская, 17», «Юрша, 72», ЖК 47, «Люблинская, 24», «Никулина, 8», «Бульвар Гагарина, 44а» и ЖСК 72. Им вручили сертификаты на проведение благоустройства придомовых территорий.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» — объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс» с филиальной сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика, что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к нам жителя или предприятия Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской области и Удмуртской Республики. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются компанией АО «Коми энергосбытовая компания». Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»