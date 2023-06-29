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В станице Елизаветинской Краснодара построят детскую поликлинику

Детское учреждение здравоохранения появится в ст. Елизаветинской в краевой столице. Оно будет рассчитано на 150 посещений в смену, об этом со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава края также сообщил, что уже заключены государственные контракты, предусматривающие строительство еще трех поликлиник. Взрослые медучреждения появятся в Курганинском и Выселковском районах (по 500 посещений в смену каждая), совмещенная поликлиника — в Приморско-Ахтарском районе (на 450 посещений).

В трех станицах Кубани начали строить совмещенные поликлиники

Подрядные организации приступают к подготовительным работам на объектах здравоохранения. Их планируют оборудовать высокотехнологичным оборудованием: аппаратами УЗИ, стоматологическими установками и т. п.

В данный момент на Кубани строятся восемь учреждений здравоохранения, еще 11 проектов находятся в различной стадии подготовки, объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2024–2025 годах.

Андрей Ульченко

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