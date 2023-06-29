В Ярославле около половины дорог не соответствует нормативу

Ярославская область оказалась в списке из 8 субъектов федерации, не достигших планового показателя по нормативному состоянию городских дорог. Данные приводятся в докладе Счетной палаты РФ по итогам проверки Росавтодора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Саукова в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Улица Саукова в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как следует из доклада, по итогам 2022 года доля городской дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, составила чуть больше половины от всей сети — 57,04 %. При этом плановый показатель по итогам 2022 года должен был составить 75% нормативного состояния городских дорог.

В департаменте дорожного хозяйства подтвердили «Ъ-Ярославль», что целевой показатель по городским дорогам Ярославской областью не был достигнут. Значения показателя для Ярославской агломерации скорректированы. Так к концу 2024 года доля дорог Ярославля в нормативном состоянии должна составить 70%. Достигать этого значения планируют поэтапно.

«Так, в 2023 году планируется довести долю дорог Ярославской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, до 66%, а к 2024 году превысить отметку в 70%. Для этого в текущем году планируется выполнить ремонт 44 км улично-дорожной сети агломерации по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», дополнительно планируется ремонт еще порядка 10 км за счет областной субсидии»,— разъяснили в департаменте дорожного хозяйства.

Андрей Иванов