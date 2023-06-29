Акционеры компании-оператора «киноконцертного» долгостроя в парке Горького избрали совет директоров

Акционеры ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» на общем годовом собрании избрали совет директоров компании. Об этом сообщается в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

В совет директоров были избраны Роман Геворкян (генеральный директор ООО «Нахичеванский базар»), Юрий Каменщиков (через фирму «Ростдонавтовокзал» владеет 75% акций ПАО), Гайк Шагинян (генеральный директор другой фирмы с таким же названием «Ростдонавтовокзал», которая управляет автовокзальным комплексом на пр. Шолохова в Ростове), индивидуальный предприниматель Юрий Хортов и Ольга Потеря (юрист Департамента имущественно-земельных отношений Ростова).

Также на собрании акционеры проголосовали за отказ ПАО от выплаты дивидендов за 2022 год в связи с отсутствием прибыли.

ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь» принадлежит земельный участок в парке Горького в Ростове, где ранее располагался кинотеатр «Россия».

Кинотеатр «Россия» в центральном парке Ростова был построен в 1959 году. В 2005 году власти города объявили о планах по его реконструкции. Инвестором проекта городские чиновники выбрали компанию «Ростдонавтовокзал». Городские власти и компания учредили совместное ОАО «Киноконцертный комплекс "Россия"» (позднее было перерегистрировано в ПАО «Киноконцертный комплекс "Русь"») с долями 25% и 75% соответственно. Спустя некоторое время инвестор заявил, что здание кинотеатра находится в непригодном для реконструкции состоянии, поэтому на его месте было решено построить новый киноконцертный комплекс. Однако, реализация проекта ограничилась лишь сносом здания, а в 2019 году вид разрешенного использования участка был сменен на «размещение гостиницы». Ни один из объектов на участке до сих пор не построен.