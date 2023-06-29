В Петербурге изменили маршруты движения автобусов №187 и 342

В Санкт-Петербурге временно изменили маршруты автобусов №187 и 342 из-за ремонтных работ на Октябрьском бульваре от Оранжерейной улицы до Леонтьевской улицы. Об этом рассказали 29 июня в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Маршрут автобуса №187 пройдет до Софийского бульвара, через Октябрьский бульвар, Оранжерейную, Магазейную, Леонтьевскую улицы, Октябрьский бульвар, Петербургское шоссе — дальше трасса следует без изменений. В обратном направлении автобус пройдет по своей трассе до Октябрьского бульвара, по Леонтьевской, Магазейной, Оранжерейной улицам, Октябрьскому бульвару и снова по прежнему маршруту.

Автобус №342 пройдет до Октябрьского бульвара, через Октябрьский бульвар, Леонтьевскую, Оранжерейную улицы, Октябрьский бульвар и по прежней трассе. В другом направлении — по неизмененному маршруту до Конюшенной улицы, по Октябрьскому бульвару, Оранжерейной, Магазейной и Леонтьевской улицам, Октябрьскому бульвару и снова по своей трассе.

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