Реальная зарплата жителей Удмуртии выросла на 7,2% за январь-апрель 2023 года

По итогу января-апреля 2023 года в Удмуртии среднемесячная начисленная заработная плата составила 48,4 тыс. руб., что на 15,3% больше показателя за прошлый год. Однако с учетом изменения потребительских цен реальная оплата труда увеличилась на 7,2%, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, в апреле размер зарплаты в среднем по региону достиг 50,5 тыс. руб. С учетом индекса потребительских цен реальный доход стал больше на 11,5%.

При этом сохраняется значительная дифференциация в оплате труда работников в организациях различных видов деятельности. Так, оплата труда сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания оказалась меньше среднереспубликанского на 19 тыс. руб. Самая высокая заработная плата наблюдалась в организациях информации и связи — 81,6 тыс. руб., финансовой и страховой деятельности — 76,2 тыс. руб.