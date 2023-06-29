Прокуратура проводит проверку по факту пожара на складе в Аксайском районе

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту пожара, произошедшего вечером 28 июня на складе шин в Аксайском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов»,— сообщает пресс-служба.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, пожар разгорелся в 20:20 в хуторе Ленина, по адресу ул. Западная, 9. Площадь, охваченная огнем, составила 500 кв. м. В тушении были задействованы 53 человек и 19 единиц техники. Огонь был полностью потушен в 21:12.

Анастасия Назарова