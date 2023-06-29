Экс-полицейских из Брюховецкого района осудили за получение взятки и склонение женщины к сексу

Брюховецкий районный суд приговорил бывших инспекторов ДПС к 4,5 и 5 годам лишения свободы за получение взятки, а также склонение женщины к половому акту. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В августе 2021 года инспекторы ДПС Сергей Кудрявцев и Александр Чумак выявили на маршруте патрулирования кроссовый мотоцикл под управлением подростка. Увидев полицейских, мальчик спрятался в доме, из которого вышел его отец. Во время разбирательства к дому на автомобиле подъехала мать ребенка, совершив запрещенный в этом месте поворот налево. В итоге было выявлено два нарушения.

Чтобы не привлекать ребенка и женщину к административной ответственности и не ставить подростка на профилактический учет, полицейские предложили отцу семейства решить вопрос за взятку в 20 тыс. руб. Мужчина договорился о снижении суммы до 15 тыс. руб. и передал им деньги.

Сергей Кудрявцев понимал, что мать подростка зависит от его действий из-за возможности привлечь ее к административной ответственности. В связи с этим в этот же день он склонил женщину к половому акту.

В отношении инспекторов ДПС завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кудрявцев также обвинялся по ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера). Суд назначил ему пять лет в исправительной колонии общего режима, Чумаку — 4,5 года. Кроме того, их оштрафовали на тридцатикратную сумму взятки — 450 тыс. руб. и лишили на четыре года права занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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