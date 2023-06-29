В бюджет Челябинской области поступили дополнительные 425 млн рублей из госказны

Дополнительное федеральное финансирование в сумме более 425 млн учтено в бюджете Челябинской области на 2023 год. Соответствующие поправки в главном финансовом документе утвердило законодательное собрание региона, сообщает пресс-служба министерства финансов области.

По словам главы ведомства Андрея Пшеницына, Челябинская область получила целевые средства, предназначенные для конкретных расходов. Так, 184,2 млн руб. направят на создание новых мест в образовательных организациях, 106,6 млн – на модернизацию первичного звена здравоохранения, почти 69 млн – на поддержку производителей зерна, почти 40 млн – на соцподдержку жителей Херсонской области, вынуждено покинувшие свои дома. Еще почти 14 млн выделили на борьбу с инфекционными заболеваниями, 7,7 млн – на организацию обучения для работников промышленных предприятий. Министр финансов региона отметил, что эти корректировки не повлияют на изменение размера дефицита областного бюджета и объема государственного долга Челябинской области.

С учетом поправок доходы бюджета региона на 2023 год составят 224,67 млрд, расходы – 301,97 млн руб.

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