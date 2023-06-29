На Кубани двое бывших инспекторов ДПС осуждены за взятку

Брюховецкий районный суд Краснодарского края признал бывших сотрудников МВД Сергея Кудрявцева и Александра Чумака виновными в получении взятки и в злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Полицейские получили от местного жителя 15 тыс. руб. за отказ от привлечения его жены и сына к административной ответственности.

Противоправные действия инспекторов ДПС были выявлены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что в августе 2021 год Сергей Кудрявцев и Александр Чумак во время патрулирования заметили кроссовый мотоцикл под управлением несовершеннолетнего. Подросток заехал во двор своего дома, в этот момент полицейские увидели автомобиль, которым управляла мать подростка, женщина совершила поворот в нарушение разметки. Инспекторы Кудрявцев и Чумак сообщили мужу женщины, что они должны составить протокол по факту нарушения правил дорожного движения, а в отношении подростка передать материалы в подразделение по делам несовершеннолетних для постановки его на профилактический учет. При этом полицейские дали понять, что за вознаграждение они готовы не принимать никаких мер в отношении женщины и подростка. Мужчина согласился и передал инспекторам 15 тыс. руб.

Приговором суда Сергею Кудрявцеву назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, Александру Чумаку – в виде четырех с половиной лет, оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Каждый из подсудимых должен выплатить штраф в сумме 450 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар