Жителя Удмуртии будут судить за совершенные в 2006 году изнасилование и грабеж

В столице Удмуртии перед судом предстанет 38-летний местный житель, которого обвиняют в изнасиловании и грабеже, совершенные в 2006 году (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным следствия, в сентябре того года мужчина напал на 27-летнюю незнакомку. На автостоянке в Устиновском районе он изнасиловал девушку, после чего похитил у нее деньги.

В этом году следователем была назначена молекулярно-генетическая экспертиза биологических следов, в результате которой удалось установить причастности мужчины к преступлению. В ходе опознания потерпевшая, несмотря на прошедшие года, уверенно указала на обвиняемого.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направят в суд в ближайшее время.