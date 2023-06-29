Уставный капитал кубанской «дочки» ГК «Евразийский» продают за 105 млн рублей

Уставный капитал дочерней компании АО «Евразийский» ООО «Югводоканал» в размере 100% выставили на торги с начальной ценой 105,5 млн руб. Президентом АО «Евразийский» был экс-заместитель министра энергетики РФ Станислав Светлицкий, которого суд приговорил в 2020 году к 12 годам колонии за мошенничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте ГИС Торги, шаг аукциона при реализации уставного капитала ООО «Югводоканал» составляет 50 тыс. руб., размер задатка - 16 млн руб. Заявки на участие в торгах принимают до 19 июля, аукцион состоится 24 июля.

Имущество должника, как указано в документациях, находится в Крымске (ул. Торговая, 2). В 2021 году Российский аукционный дом выставил на торги имущественный комплекс по этому же адресу. Здесь же находится производственная база Троицкого группового водопровода (ТГВ, входит в состав ГУП КК «Кубаньводкомплекс»). Начальная цена составила тогда 36,1 млн руб. Ранее комплекс уже выставлялся на торги, но не заинтересовал покупателей.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в январе 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Югводоканал» (ЮВК) банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Общество входит в ГК «Евразийский», осуществляющую проекты в сфере водоснабжения и водоотведения на юге России на принципах ГЧП. В 2009 году ЮВК заключил концессионное соглашение с администрацией Краснодарского края, согласно которому на 30 лет получал в управление объекты водоснабжения на Ейском, Таманском и Троицком направлении. Оператор должен был вложить в модернизацию инфраструктуры около 2 млрд руб., но обязательства не выполнил. Позже выяснилось, что имущество предприятий, которые были переданы в концессию, стало чужой собственностью.

В 2017 году договор концессии был расторгнут, объекты перешли в управление краевого ГУП «Кубаньводкомплекс». Причиной расторжения контракта стало невыполнение ЮВК обязательств по модернизации инфраструктуры водоснабжения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала ООО «Югводоканал» принадлежит АО «Евразийский». В 2018 году при выручке 871 тыс. руб. убыток ЮВК составил 902,7 млн руб. АО «Евразийский» зарегистрировано в Москве, основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. По Росстату, 20% акций общества принадлежит ВЭБ, 69,7% — у четырех кипрских офшоров, собственники 10,3% — граждане РФ. Активы компании в 2019 году — 1 млрд руб., чистая прибыль — 109 млн руб.

Президентом АО «Евразийский» был экс-заместитель министра энергетики РФ Станислав Светлицкий. По данным «Ъ», в 2020 году господина Светлицкого с соучастниками признали виновным в мошенничестве с невозвратными кредитами, выданными банком подконтрольным фирмам на общую сумму 7,7 млрд руб. Всего с 2013 по 2014 год было выдано 30 кредитов. Бывшему замминистра энергетики назначили наказание в виде 12 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.

Тат Гаспарян

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