Австралия включила в санкционный список председателя Госсовета и главу Крыма

Австралия продлила действие антироссийских санкций, введенных после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. Власти страны включили в него еще более 50 россиян, в том числе главу Крыма Сергея Аксенова и председателя крымского Госсовета Владимира Константинова, сообщает ТАСС.

Как заявили в МВД Австралии санкции в отношении ряда российских граждан и предприятий были продлены на фоне ситуации на Украине. В обновленный список также вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие. Кроме того, Австралия продлила санкции, введенные в отношении предприятий и граждан РФ в 2017 году.

Санкции продлеваются с 22 июня 2023 года на неопределенный срок. Они вводят ограничения на экспорт вооружений, доступ находящихся во владении государства российских банков к рынкам капитала Австралии. Кроме того, запрещается экспортировать товары и услуги, предназначенные для использования в разведке и добыче нефти в РФ.

С марта 2014 года Австралия вводила антироссийские санкции 25 раз. В списки попали более 1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ.

Татьяна Ручкина

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