Бирский район Башкирии побратался с Волковысским районом Беларуси

В рамках X Форума регионов России и Беларуси 27 июня в конгресс-холле Торатау подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Бирским районом Башкирии и Волковысским районом Гродненской области Беларуси, сообщает пресс-служба правительства республики. Документ подписали глава администрации Бирского района Антон Талалов и председатель Волковысского районного исполнительного комитета Гродненской области Беларуси Михаил Ситько.

Соглашение касается развития контактов в области туризма, в том числе между туристскими компаниями районов. Стороны сформируют план совместных мероприятий на двухлетний период, «способствующих развитию Бирска и Волковыска, укреплению дружбы между народами и государствами», отмечается в сообщении.

27 июня в прямом эфире прошел брифинг «Бирск-Волковыск: шаги навстречу», на котором обсудили вопросы установления прямых связей между компаниями районов, развития взаимодействия между учебными заведениями, проведения детско-юношеских, молодежных, массовых и профессиональных мероприятий.

Майя Иванова

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