Бюджет Тамбова за 2022 год исполнен с профицитом 91,2 млн рублей

Депутаты тамбовской гордумы в ходе очередного заседания утвердили отчет об исполнении бюджета облцентра за 2022 год. Городской бюджет исполнен по доходам в сумме 10,5 млрд руб., расходы составили 10,4 млрд руб., профицит — 91,2 млн руб. В отчете отмечается, что в прошлом году увеличились поступления по всем видам налоговых доходов.

Исполнение расходов городской казны осуществлялось в рамках 20 муниципальных программ и составило 10,1 млрд руб. Среди приоритетных направлений традиционно оказались образование (56,4%) и ЖКХ (17,3%). Большая часть образовательных расходов пришлась на финансирование муниципальной программы «Развитие образования города Тамбова» — 5,9 млрд руб. Средства пошли, в частности, на запуск новой школы в северной части города, капитальный и текущий ремонт зданий школ и детсадов, обеспечение мер соцподдержки многодетных семей и организацию льготного питания для отдельных категорий учащихся.

Расходы по муниципальной программе «Благоустройство в городе Тамбове» в 2022 году составили 726,5 млн руб., пограмме «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова» — 1,5 млрд руб.

Муниципальный долг Тамбова снизился на 27,6 млн. руб., доля коммерческих кредитов уменьшилась с 65% до 31%.

Мария Старикова