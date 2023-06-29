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В Самарской области за рулем угнанной иномарки обнаружили пьяную девушку

Жительница Самарской области 1990 года рождения стала фигурантом уголовного дела о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч.1 ст.166 УК РФ). Это произошло после того, как полиция обнаружила подозреваемую за рулем угнанного авто. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

Ранее в Ставропольском районе мужчина 1984 года рождения сообщил в полицию о похищении его автомобиля, который был припаркован у частного дома. Он пояснил, что накануне днем оставил машину у своего жилища, при этом ключи от авто находились рядом на клумбе.

Затем потерпевший употребил спиртные напитки с девушкой, арендовавшей у него комнату. На следующее утро мужчина обнаружил, что ни девушки, ни транспорта нет.

В итоге машину обнаружили в Тольятти. Машину остановил экипаж ДПС в Тольятти. За рулем авто была собутыльница потерпевшего, у нее выявили признаки алкогольного опьянения.

Девушка пояснила, что после того, как автовладелец уснул, она взяла ключи и решила покататься. Узнав об этом, потерпевший написал заявление о привлечении задержанной к уголовной ответственности. Машину он получил обратно.

Ранее начальника полиции отдела МВД России по городу Чапаевск Алексея Федорова обвинили в угоне автомобиля (ч. 4 ст. 166 УК РФ) и хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения завладел автомобилем таксиста возле одной из заправочных станций. По отношению к владельцу транспортного средства полицейский угрожал насилием.

Георгий Портнов

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