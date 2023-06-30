Полюс роста для резидента

По количеству индустриальных парков Ростовская область существенно отстает от других крупнейших регионов Юга. При этом на Дону идет активная работа по развитию действующих площадок и созданию новых. Резиденты и компании, управляющие парками, готовы направлять на это сотни миллионов и даже миллиарды рублей, а областные власти — предоставлять налоговые льготы и другие преференции. Главное — найти инвесторов, желающих локализовать в новых промпарках свои производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В индустриальных парках Юга и Северного Кавказа локализованы 240 производств, в которых — свыше 7 тыс. рабочих мест

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В индустриальных парках Юга и Северного Кавказа локализованы 240 производств, в которых — свыше 7 тыс. рабочих мест

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным Ассоциации индустриальных парков России (АИП), сегодня в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах существует 35 индустриальных парков. Территориальная заполняемость их превышает 50%. Готовые площадки в ЮФО заполнены на 70%, а в СКФО — почти на 90%. В АИП отметили, что спрос на готовые производственные помещения растет по всей стране, но на Юге он выражен особенно сильно. В индустриальных парках Юга и Северного Кавказа локализованы 240 производств, в которых — свыше 7 тыс. рабочих мест. Еще 15 проектов индустриальных парков находятся на стадии разработки.

Сейчас в Южном федеральном округе — 18 промышленных парков (в СКФО их 17). Из крупнейших регионов Юга меньше всего промпарков в Ростовской области: по этому показателю Дон уступает Кубани, Крыму и Волгоградской области. В донском регионе всего два промпарка: Новочеркасский, который включен в реестр Минпромторга РФ, и индустриальный парк «ГПЗ» в Западной промзоне Ростова (входит в состав Ассоциации индустриальных парков России). Для сравнения, в соседнем Краснодарском крае их шесть, из которых четыре — в реестре Минпромторга России.

При этом в Ростовской области идет активная работа по созданию новых аналогичных площадок. Так, министр экономического развития региона Максим Папушенко сообщил, что недавно, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), было подписано соглашение о создании на площадке завода «Титан» в Гуково индустриального парка площадью 26 тыс. кв. м. За два года управляющая компания планирует вложить в проект 1 млрд руб. и создать более 100 рабочих мест.

Кроме того, еще в декабре 2022 года губернатор Дона Василий Голубев призвал глав городских округов и муниципальных районов с численностью свыше 50 тыс. жителей привлекать инвесторов для создания частных индустриальных парков и технопарков. Глава региона утвердил Концепцию развития индустриальных парков в семи полюсах роста (Ростовский, Таганрогский, Волгодонский, Восточно-Донбасский, Миллеровский, Морозовский и Сальский), определенных в Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

По мнению старшего эксперта-аналитика АИП России Ольги Лашко, для того, чтобы воплотить такую инициативу, важно понимать запрос потенциальных резидентов и инвесторов, перечень предоставляемых услуг управляющей компании, экономическую и маркетинговую стратегию проекта. «Площадь такого парка должна быть соизмеримой с возможностью его развития и потребностями территории, — пояснила эксперт. — Важным аспектом эффективности парка является управляющая компания: ее команда должна обладать высокими профессиональными навыками. Индустриальные парки должны гармонично встраиваться в общую канву пространственного развития муниципалитета».

Промпарк превращают в зону

В этом плане интересен пример развития в Ростовской области индустриального парка «Новочеркасский», который был создан еще в 2015 году на базе обанкротившегося завода синтетических продуктов (НЗСП). «Территория завода была практически заброшена, производственные корпуса значительно повреждены в результате демонтажа оборудования и вырезки металлолома, в плачевном состоянии находилась (инженерная) инфраструктура», — рассказал BG Виталий Ралко, заместитель директора управляющей компании парка ООО «НИП Сервис».

На первом этапе компания вложила 300 млн руб. в расчистку бывшей территории НЗСП, восстановление внешних инженерных сетей, системы освещения, ремонт производственных корпусов и организацию охраны.

Сегодня общая площадь парка составляет 290,8 га, из которых полезная площадь (для размещения предприятий), это — 224,6 га. Площадка относится к категории комплексных парков, имея как свободные участки для строительства (Greenfield), так и располагая готовыми производственными помещениями для сдачи в аренду (Brownfield). Территория обеспечена необходимой инфраструктурой: системой водоснабжения, канализацией, газоснабжением, электрическими сетями. У промпарка есть железнодорожное сообщение со станцией Локомотивстрой. В индустриальном парке могут располагаться предприятия 1-5 класса опасности.

Сейчас на территории парка размещены 57 предприятий, организовано более 600 рабочих мест. Якорными резидентами являются ООО «Бонум» (производство грузовой и спецтехники), ООО «Завод КПИ» (выпуск колесных пар для железнодорожной техники), ООО «Новочеркасский завод олеохимии» и ООО «Тонарт» (производство дорожно-строительных материалов).

В 2020 году новочеркасский парк был включен в федеральный реестр индустриальных и промышленных парков Мипромторга РФ. В этот перечень входят площадки, которые отвечают ряду условий: площадь должна превышать 8 га, 50% территории отводится для размещения производства, есть объекты транспортной инфраструктуры, а основные виды деятельности управляющей компании промпарка «должны составлять не менее 80% от всей ее деятельности».

Как объяснил BG Максим Папушенко, власти региона работают с ООО «НИП Сервис» над созданием на площадке парка особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Заявку региона концептуально поддержало Минэкономразвития РФ. Сейчас она находится на рассмотрении федеральных отраслевых ведомств.

«Создание ОЭЗ на территории Новочеркасского парка позволит новым компаниям, которые получат статус резидента, применять федеральные налоговые и таможенные льготы для развития производств, — подчеркнул господин Папушенко. — Индустриальные парки и особые экономические зоны — разные правовые режимы, и они дают разные возможности для резидентов при получении государственной поддержки. Вместе такие площадки, благодаря имеющейся инфраструктуре и действию преференциальных режимов, дают быстрый старт для новых производств».

У компании «Бонум» Новочеркасском промпарке есть производство корзины для запасного колеса и боковой защиты. Мощность предприятия — более 2 тыс. комплектов в год. До конца 2023 года здесь планируют увеличить объемы на 30%. Руководитель завода «Бонум» Александр Михайленко рассказал, что у них в Ростовской области три производственные площадки, две из которых расположены на территории промышленных парков (в Новочеркасске и Ростове), а одна —

на территории Аксайского района. «На наших предприятиях работает более 800 человек, — уточнил господин Михайленко. — В текущем году штат увеличится до 1200, из которых 300-400 будут задействованы на производстве в Новочеркасском промпарке. Сейчас здесь строятся три новых цеха, которые запустим в ближайшие два-три года».

Александр Михайленко подчеркнул, что 100% прибыли компания инвестирует в новые производства. В структуре инвестиций есть также и заемные средства. Однако объем вложений в новые площадки глава компании не стал называть, добавил только, что в планах — двукратное увеличение выпуска продукции уже в текущем году. По информации правительства Ростовской области, в ближайшие три года «Бонум» намерен инвестировать в производство комплектующих 250 млн руб.

По словам господина Михайленко, в Новочеркасском индустриальном парке для резидентов действуют налоговые льготы. Так, налог на прибыль здесь составляет 13,5% вместо 17%, налог на имущество — 0% вместо 2,2%, земельный налог — 0,3% вместо 1,5%. «После того, как промышленный парк станет частью особой экономической зоны, чего мы очень ждем, начнут действовать повышенные льготы на прибыль, имущество и транспорт. Налоги по этим статьям составят 0%», — подытожил руководитель компании.

Другой резидент Новочеркасского индустриального парка — «Экоснаб» — в 2020 году открыл здесь производство уличной мебели и малых архитектурных форм из отходов пластика и песка. Как рассказал гендиректор компании Виталий Дугин, сейчас их продукция представлена в крупных городах Ростовской области. Лавки, кашпо и бордюры, произведенные на этом заводе, есть в парках и скверах Новочеркасска, Азова, Аксая и др. муниципалитетов. «Как правило, на изготовление двух деревянных скамеек распускают целое дерево, тогда как у нас на это уходит 80 кг пластиковых отходов и 200 кг песка», — заверил топ-менеджер.

В 2023 году господин Дугин решил открыть в Новочеркасском промпарке новое производство. Ежемесячно компания будет производить из полимерно-песчаного композита 200 пар скамеек и урн. Причины выбора места все те же — удачное месторасположение территории, хорошая транспортная доступность и особый налоговый режим.

Промышленность плюс технологии

Индустриальный парк «ГПЗ» находится в Западной промзоне Ростова на территории 10-го подшипникового завода. Площадь промпарка составляет 20,1 га. Здесь размещены более 200 резидентов. Создано порядка 1 тыс. рабочих мест. Среди якорных арендаторов — ООО «10-ГПЗ», ООО «Бонум», ООО «Профреш» (логистические услуги, перевозка продуктов питания) и ООО «Интернет Решения». Управление территорией осуществляет АО «Элма». На запрос BG в компании не ответили.

По сообщению регионального правительства, на территории парка АО «Элма» реализует проект по строительству мультитемпературного склада. Первая очередь комплекса площадью 6 тыс. кв. м. уже введена в эксплуатацию. В строительство второго этапа площадью более 11 тыс. кв. м. планируется вложить более 1 млрд руб. По планам инвестора, вторая очередь комплекса будет введена до конца 2023 года.

Технопарк «Гранит» — еще один пример индустриального парка на территории крупного промышленного предприятия. Управляющая компания «Гранит Технопарк» приступила к созданию площадки в 2022 году. В компании BG сообщили, что на площади 6 га введут в эксплуатацию 26 тыс. кв. м. производственных площадей. Здесь планируют разместить 10 резидентов, специализирующихся на выпуске электроники и электронно-технической продукции, производстве медицинского оборудования, разработке СВЧ-технологий и решений в сфере IT. Объем инвестиций в площадку составит 1,5 млрд руб. Реализация проекта подразумевает два этапа. Первая очередь площадью 1,5 га будет запущена в 2024 году. Вторая (4,5 га) — в 2025-м.

В компании пояснили, что для резидентов парка будут действовать налоговые льготы, льготная арендная ставка, субсидии по процентам банковских и лизинговых продуктов, Будущие резиденты должны соответствовать специализации технопарка, осуществлять научно-иссле-

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из крупнейших на юге РФ производителей грузовой и спецтехники ООО «Бонум» строит в Новочеркасском промпарке три новых цеха, которые планирует запустить за два-три года

Фото: пресс-служба компании «Бонум» Один из крупнейших на юге РФ производителей грузовой и спецтехники ООО «Бонум» строит в Новочеркасском промпарке три новых цеха, которые планирует запустить за два-три года

Фото: пресс-служба компании «Бонум»

довательскую и инновационную деятельность, «а также выполнять условия, установленные положением о резидентской деятельности». «Сегодня уже заключены предварительные соглашения с потенциальными резидентами — ведущими предприятиями Ростова, работающими в электронной и электротехнической промышленности. Это, в частности, ЗАО “Фаза”, ООО “Статера”, ООО “Метроспецтехника” и ООО “Завод криогенного оборудования”», — сообщили представители УК «Гранит Технопарк».

В Ростовской области есть и другие специализированные инвестиционные локации. Это восемь промышленных зон: Новоалександровская, Южно-Батайская, Азовская, Гуковская, Донецкая, Красносулинская, Усть-Донецкая и Мясниковская. Однако, в отличие от промышленных парков, в этих промзонах нет управляющих компаний, обеспечивающих коммуникацию с властями и сервисную поддержку резидентам.

Опрошенные BG промышленники заметили, что в регионе должно быть значительно больше индустриальных и технологических парков, с общей инфраструктурой, концепцией и управлением, кооперационными связями, а не просто больших территорий с различными заводами, какими, по сути, и являются перечисленные выше промышленные зоны.

Так, в компании «Гранит Технопарк» уточнили, что в Ростовской области должно быть не менее 10 отраслевых инжиниринговых центров, пять-шесть индустриальных парков и пять специализированных технопарков, по ключевым отраслям — сельское хозяйство, химия, медицина, электроника и т. п.

По мнению Александра Михайленко, новочеркасский пример показал, что новые промышленные парки необходимо создавать рядом с городами, где есть хорошая транспортная доступность, вся необходимая инфраструктура и возможность быстрого подключения к инженерным сетям. Предоставление налоговых преференций ускорят развитие таких площадок, заметил господин Михайленко.

Площадки для муниципалитетов

По словам аналитика ФГ «Финам» Натальи Пырьевой, в этом году правительство России расширило механизм поддержки индустриальных и технологических парков. В частности, вырос размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры промпарков и технопарков с 50% до 75%, вдвое увеличен максимальный объем подлежащих возмещению затрат субъектов РФ на создание и развитие инфраструктуры: до 30 млн руб. на 1 га общей площади территории индустриального парка и 120 тыс. руб. на 1 кв. м общей площади зданий технопарка.

По данным министерства промышленности и энергетики Ростовской области, сегодня, в рамках развития инвестиционных локаций, для управляющих компаний и резидентов индустриальных и технопарков предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество. Также компаниям предоставляют субсидии по затратам на создание объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (50% от всего объема), освобождают от уплаты 80% земельного налога в течение пяти лет с даты присвоения территории статуса промышленного технопарка или индустриального парка.

Как сообщили BG в региональном минпромэнерго, в области оказывается содействие в привлечении инвесторов для создания объектов промышленной инфраструктуры. «Так, идет реализация проекта по созданию технопарка “Азовский”, — уточнили в министерстве. — Головной офис и производственная площадка сегодня расположены в Ростове-на-Дону (на территории ООО «Ростметсплав»). Запланирован перенос предприятия на новую площадку в Азов. К участию в технопарке планируется привлечь предприятия металлургии».

Проект технопарка «Азовский» команда Ростовской области представила в рамках программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры» и получила одобрение. Кроме того, проект прошел защиту на площадке форума «ИНПАРК-2022» в Новосибирске. Там проект технопарка «Азовский» признали как один из лучших в стране. Максим Папушенко сообщил, что сейчас минэкономразвития области совместно с муниципальными образованиями региона проводит работу по подбору подходящих площадок, взаимодействию с потенциальными инвесторами, заинтересованными в создании промышленных и технопарков. «Мы делаем акцент на привлечение частных инвестиций в создание на территории области (различных) индустриальных парков», — подчеркнул министр.

По его словам, площадка Новочеркасского индустриального парка обеспечена необходимой для резидентов инфраструктурой. Дополнительную инфраструктуру, в рамках развития особой экономической зоны, планируется создавать здесь за счет частных средств Управляющей компании. «Такой подход уже позволяет нам привлечь более 8 млрд руб. инвестиций», — заверил господин Папушенко.

«Меры (государственной) поддержки должны касаться не только строительства инфраструктуры парков, но и производственных помещений. При этом в приоритете у правительства региона должно быть формирование понятной системы, направленной на упрощение и ускорение процесса ввода новых площадок, а также дополнительные меры поддержки для управляющих компаний. Это может стать хорошим стимулом для увеличения количества промышленных и технопарков в таком перспективном регионе, как Ростовская область», — резюмировала Ольга Лашко.

Анастасия Назарова