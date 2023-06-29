Температура воздуха в Петербурге начнет снижаться

В четверг, 29 июня, на погоду Петербурга начнет оказывать влияние северная периферия активного циклона. С пятницы температура воздуха начнет снижаться, рассказали в погодном центре «Фобос».

По словам экспертов центра, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны грозы. Температура достигнет 28 градусов, но затем начнет снижаться. Кроме того, атмосферное давление в текущий четверг составит 754 мм. рт. ст., что ниже нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня в городе уже будет 23-25 градусов тепла, а в выходные — 21-23 градуса. При этом дожди продолжат лить в городе.

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