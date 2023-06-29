Бывший топ-менеджер КамАЗа стал гендиректором «Москвича»

Экс-глава проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ» Ханс Петер Мозер стал генеральным директором компании «Москвич». Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Господин Мозер сменил на своем посту Дмитрия Пронина. Тот назначен главой совета директоров

АО МАЗ «Москвич».Бывший топ-менеджер КамАЗа приступает к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

Ханс Петер Мозер ушел с поста главы проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ» осенью прошлого года. Всего он отработал на набережночелнинском предприятии девять лет. Его место в компании занял Булат Курбиев, ранее занимавший пост заместителя руководителя проекта.

"Ъ-Казань"