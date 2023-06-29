Картофель в Удмуртии подорожал на 6,2% за неделю

В Удмуртии на потребительском рынке в период с 20 по 26 июня изменилась стоимость ряда товаров. По данным Удмуртстата, наиболее значительно подорожал картофель — 6,2% за неделю, морковь — 4,%%, свекла столовая — 3,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Однако вместе с тем снизилась стоимость репчатого лука на 6%, бананов и вермишели — 3,6%. Черный байховый чай и свежие огурцы также стали дешевле на 2,6%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетная бумага на 3%, сухие корма для домашних животных — на 1,4%. Вместе с тем стоимость зубной пасты снизилась на 5,7%.

Ценник на полеты в эконом-классе вырос на 5,7% за неделю.