Бывший редактор Comedy Club стал креативным директором анапского курорта с зарплатой в 1 рубль

Новым креативным директором анапского курорта Miracleon стал Дмитрий Никифоров. К исполнению обязанностей он приступил 16 июня, сообщает агентство CRE. По данным источника, официальная заработная плата господина Никифорова составляет 1 руб. в месяц. На новом посту он займется организацией досуга отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: miracleon.ru Фото: miracleon.ru

«Стать частью развития российского курорта является для меня профессиональным вызовом. Поэтому материальная сторона дела значительно уступает идейной»,— сообщил господин Никифоров.

Дмитрий Никифоров работал в администрации Краснодарского края на должности руководителя департамента молодежной политики с 2006 года, чуть позже он занял пост начальника департамента комплексного развития курортов и туризма региона. В 2010 году господин Никифоров перешел на работу в ГУП КК «Телерадиокомпания "НТК"» в качестве директора. В 2011 он стал художественным руководителем команды КВН «Утомленные солнцем». Также Дмитрий Никифоров работал редактором Comedy Club Production.

Андрей Ульченко

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