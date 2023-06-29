«Главное — заниматься правильно»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие рекомендации дают специалисты по йоге и пилатесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PMP Pilates Фото: PMP Pilates

Как мы уже выясняли в «Стиле», побеседовав с экспертами фитнеса, чудес не бывает. И если у вас месяц до пляжного отдыха, не надейтесь добиться фантастического эффекта, если не занимались регулярно до него. Но всё же не все настолько печально. Есть шансы и за месяц измениться к лучшему.

Основатель сети моностудий PMP Денис Сычев советует попробовать для этого пилатес. «Конечно, кардинально измениться за столь короткий срок с помощью пилатеса не получится, но вполне возможно немного скорректировать осанку, проработать паттерны дыхания и движения, что в итоге сделает фигуру визуально более подтянутой и стройной,— обнадеживает нас Сычев.— Также пилатес даже за месяц может научить тело двигаться более плавно и грациозно, чтобы на отдыхе хорошими получались не только фото, но и видео».

Главное — и тут специалисты едины — это заниматься пилатесом правильно, то есть с тренером в студии с хорошим и разнообразным оборудованием. Ходить стоит два-три раза в неделю, не впадать в крайности. Также пилатес прекрасно сочетается с любыми другими видами фитнеса и спорта.

А если вы предпочитаете йогу пилатесу, как я, например. За месяц, если мы не говорим о начале занятий с нуля, можно достичь неплохих результатов. Как отмечает ведущий преподаватель клуба HOLI Yoga Екатерина Сурдис, подтянуть тело за месяц можно точно, если чередовать статическую йогу с динамической. И если заниматься регулярно, не менее трех раз в неделю. «Если есть желание подсушиться, то я бы посоветовала ранние практики с пустым желудком»,— резюмирует Сурдис. А вот что Екатерина категорически не советует, так это голодать. Вот и прекрасно — хорошее настроение перед отдыхом тоже нужно, а оно с голоданием плохо совместимо.