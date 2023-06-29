Власти Кубани и Адыгеи оценили меры обеспечения безопасности Краснодарского водохранилища

Власти Краснодарского края и Адыгеи проверили обеспечение безопасности Краснодарского водохранилища. Они договорились при необходимости разрабатывать дополнительные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Мы должны держать ситуацию под контролем и при необходимости разрабатывать дополнительные мероприятия. Главное, администрации Краснодарского края и Республики Адыгеи должны действовать совместно и принимать оперативные управленческие решения»,— отметил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Председатель кабмина Адыгеи Анзаур Керашев отметил, что Краснодарское водохранилище является стратегическим объектом, который напрямую влияет на жизнеобеспечение двух регионов. Он подчеркнул, что в республике проводят системную работу по недопущению угроз.

После осмотра водохранилища Игорь Галась и Анзаур Керашев провели учебное занятие по улучшению взаимодействия муниципальных систем ситуационного реагирования регионов на акты незаконного вмешательства в деятельность объекта. Также были проведены мероприятия по минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений. После на заседании власти двух регионов обсудили усиление мер безопасности и вопросы разработки дополнительных мероприятий оперативного реагирования на ЧС.

Краснодарское водохранилище площадью 400 кв. км соединяет Краснодарский край и Адыгею. На сооружении есть четыре охранных поста с круглосуточным дежурством сотрудников Росгвардии. По всей территории установлены более 100 камер видеонаблюдения.

Татьяна Ручкина

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