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обновлено 10:34

Случаи массовой гибели голубей в Ижевске не фиксируются

В столице Удмуртии не зафиксировали случаев массовой гибели голубей, о которой сообщают в соцсетях местные жители. Как сообщает пресс-служба минприроды региона, в разных районах города зарегистрировали отдельные случаи гибели, а у птиц имелись признаки механического повреждения.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Однако граждан просят в обязательном порядке сообщать о таких случаях в органы ветеринарии. Специалисты выезжают на место и при нахождении трупов голубей отбирают пробы для лабораторных исследований, после чего проводят дезинфекцию.

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