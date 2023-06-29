Случаи массовой гибели голубей в Ижевске не фиксируются

В столице Удмуртии не зафиксировали случаев массовой гибели голубей, о которой сообщают в соцсетях местные жители. Как сообщает пресс-служба минприроды региона, в разных районах города зарегистрировали отдельные случаи гибели, а у птиц имелись признаки механического повреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Однако граждан просят в обязательном порядке сообщать о таких случаях в органы ветеринарии. Специалисты выезжают на место и при нахождении трупов голубей отбирают пробы для лабораторных исследований, после чего проводят дезинфекцию.