В Ярославской области при столкновении грузовика и иномарки погибло два человека

На 189 км федеральной трассы «М-8» в Ростовском районе Ярославской области столкнулись грузовик «Скания» и «Фольксваген». Два человека погибли. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 6:15 утра 29 июня. В результате лобового столкновения грузовика и иномарки пострадали три человека, ехавшие в «Фольксвагене». Из них двое скончались на месте происшествия.

Погиб 35-летний водитель машины и неустановленный пока пассажир. Еще один пассажир 1998 года рождения доставлен в больницу и госпитализирован. Причины и виновник аварии устанавливаются сотрудниками госавтоинспекции.

Андрей Иванов