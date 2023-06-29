Опрос показал потребность в 21 тыс. новых работников в Хакасии до 2030 года

Компаниям Хакасии до 2030 года потребуется почти 21 тыс. новых работников. Данные, основанные на результатах опроса работодателей региона, привела пресс-служба правительства республики.

В ежегодном опросе, проведенном министерством труда и социальной защиты Хакасии, приняли участие 663 предпринимателя. «Наибольшую потребность в кадрах по виду экономической деятельности на 2023-2030 годы будут испытывать работодатели, осуществляющие деятельность в образовании, добыче полезных ископаемых, здравоохранении, обрабатывающих производствах, торговле»,– говорится в сообщении.

В республиканском правительстве подчеркнули, что на региональном рынке труда спрос на рабочую силу превышает предложение. В минтруда Хакасии предложил утвердить список крупнейших работодателей, которые должны принимать участие в опросе в обязательном порядке.

По данным Красноярскстата, на конец апреля 2023 года в Хакасии официально было зарегистрировано 2,8 тыс. безработных. Это на 13,8% меньше, чем годом ранее.

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Валерий Лавский