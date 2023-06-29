Скончался экс-глава Благовещенского района Башкирии

После продолжительной болезни скончался бывший глава Благовещенского района и Благовещенска 82-летний Тагир Бадыкшанов, сообщается на сайте районной администрации.

Тагир Бадыкшанов родился 1 мая 1941 года в деревне Старое-Кандры Туймазинского района. После службы в армии окончил Омский сельскохозяйственный институт. В 1971 году начал работать в Благовещенском откормсовхозе зоотехником. В 1977 году возглавил колхоз имени Димитрова в Благовещенском районе. С 1986 по 1992 год работал в должности сначала заместителя, затем начальника управления сельского хозяйства исполкома Благовещенского райсовета. С 1992 по 1998 годы он возглавлял администрацию Благовещенского района и города. С 1998 года Тагир Бадыкшанов вышел на пенсию.

Майя Иванова

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