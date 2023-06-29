Пермьстат: реальная зарплата в крае выросла по сравнению с 2022 годом на 14,1%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Прикамье составила в апреле 2023 года 58,1 тыс. руб. По отношению к апрелю 2022 года ее рост составил 15,6%. Реальная заработная плата в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022-го увеличилась на 14,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За январь — апрель 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 54,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 12,8%, реальная заработная плата увеличилась на 5,8%.

Наибольший рост заработной платы отмечен в сфере энергетики (+37,5%), финансовом и страховом секторе (+24,8%) и в сфере научной и технической деятельности (+23,8%).