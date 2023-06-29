В Подмосковье при задержании подозреваемых в вымогательстве был убит полицейский

Один сотрудник полиции убит, еще один получил ранение при задержании подозреваемых в вымогательстве в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Московской области. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в деревне Анциферово (городской округ Орехово-Зуево) в ночь на сегодня, 29 июня. 26-летний подозреваемый задержан.

«По данным следствия, 28 июня 2023 года в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них осуществил не менее пяти выстрелов из пистолета в сотрудников полиции». Один полицейский умер от последствий ранения, второй находится в больнице.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изъято пять гильз. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).