Госэкспертиза одобрила проект продолжения улицы Айской в Уфе

Управление госэкспертизы Башкирии одобрило проект продолжения улицы Айской до улицы Менделеева в Уфе, сообщила пресс-служба городской администрации.

Проект был утвержден главы администрации Ратмиром Мавлиевым в марте текущего года. Новый участок планируется проложить между жилыми комплексами «Иремель» и «Московский». Он соединится с улицей Менделеева в районе школы №19.

Новая дорога должна разгрузить улицы Бакалинскую и Менделеева, повысить удобство проезда от улицы Менделеева до проспекта Салавата Юлаева и далее — до проспекта Октября.

Венера Хисамова

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