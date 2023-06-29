Бюджет Ижевска на 2023 год увеличили на 76,7 млн рублей

Доходную и расходную части бюджета столицы Удмуртии на 2023 год увеличат на 76,7 млн руб. Поправки одобрили депутаты гордумы Ижевска сегодня, 29 июня, на очередной 26 сессии. Изменения принимаются для «финансирования дополнительной потребности».

Проект представил исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальник управления финансов администрации города Павел Новгородцев. Дополнительные средства направят на реконструкцию и ремонт дорог, а также на разите информатизации Ижевска, обеспечение функций муниципальных органов, финансовое обеспечение функций муниципальных организаций и ряд других пунктов.

Таким образом, прогнозируемый объем дохода составит 17,43 млрд руб., расходов — 18,06 млрд руб. Дефицит бюджета оценивается в 627,3 млн руб.