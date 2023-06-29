Суд приговорил бывшего сити-менеджера Миасса к пяти годам строгого режима

Миасский городской суд признал бывшего главу администрации Станислава Третьякова виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий (п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафов 7 млн руб.

По данным следствия, в 2012 году Станислав Третьяков, будучи заместителем главы администрации — председателем комитета по управлению имуществом получил от местного предпринимателя более 140 тыс. руб. за предоставление в аренду земельных участков. В том же году, по версии следователей, чиновник получил 300 тыс. руб. от другого бизнесмена за передачу в собственность управляющей компании нежилых помещений. На посту сити-менеджера Станислав Третьяков, как считает следствие, незаконно инициировал передачу жилого фонда этой управляющей компании для обслуживания в другой организации.

Экс-глава администрации Миасса полностью отрицает свою вину.

Станислав Третьяков был задержан сотрудниками сотрудники УФСБ России по Челябинской области в 2018 году задержали, когда он уже три года не работал в администрации.